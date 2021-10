Team Altamura, ritorno per il centrocampo: arriva Lucchese

Rinforzo per il centrocampo del Team Altamura: la società ha formalizzato il ritorno di Ciro Lucchese, che in passato ha vestito la maglia biancorossa in diverse occasioni. 12 le presenze raccolte nella stagione 2017/2018, mentre nell'annata 2019/2020 Lucchese ha giocato 24 gare segnando un gol; infine, nella passata annata, il mediano è stato impiegato in 23 occasioni. Il classe 1996 ha iniziato la stagione in forza al Fasano (8 presenze e una rete).

Di seguito il comunicato del Team Altamura pubblicato sulla propria pagina Facebook:

UN RITORNO DI QUALITÀ

Torna ad Altamura Ciro Lucchese!

Le sue doti sono note a tutti, un ottimo rinforzo a centrocampo che potrà dare qualità al reparto.

Ciro ci teneva molto a tornare in biancorosso, legato a società, maglia e città si è detto contentissimo di poter indossare ancora la nostra maglia.

Diamo un caloroso bentornato a Ciro!