Team Altamura rinforzo per la fascia sinistra: ingaggiato Emanuele Caruso

Nuovo arrivo in casa Team Altamura. Il club ha ufficializzato l'ingaggio dell'esterno sinistro classe 1999 Emanuele Caruso. Nella passata stagione Caruso ha totalizzato 23 presenze con lo Sporting Club Triestina, formazione del girone E della Serie D. In passato ha militato nella Primavera del Foggia, nel Città di Gela e nel Castelfidardo Calcio.

Di seguito il comunicato diffuso dal Team Altamura sui propri canali social:



"Emanuele Caruso è un tassello in più nello scacchiere di Mister Pezzella. Esterno sinistro, classe ‘99, nonostante la sua giovane età ha già 70 presenze in Serie D, sarà l’arma per scardinare le difese avversarie sul lato sinistro del campo! Benvenuto Emanuele!"