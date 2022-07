Unione Sportiva Mola, ingaggiato per il centrocampo Simone Ricucci

Dopo aver ufficializzato l'arrivo sulla panchina del tecnico Massimiliano Tangorra, l'Unione Sportiva Mola ha messo a segno un colpo per la mediana: in biancazzurro arriva infatti Simone Ricucci, centrocampista classe 1996 reduce dall'esperienza all'Atletico Vieste (21 presenze e una rete). Capace di ricoprire anche il ruolo di terzino destro, dal 2015 al 2018 ha militato in Serie C col Monopoli, totalizzando 30 presenze e una rete; in Serie D, nel 2014/2015, ha vestito la maglia del Manfredonia.

Calciomercato Unione Sportiva Mola, il comunicato ufficiale sull'ingaggio di Simone Ricucci

L'Unione Sportiva Mola comunica di aver raggiunto l'accordo con il forte centrocampista che la passata stagione ha militato nelle file dell'Atletico Vieste.

Classe 1996, Ricucci é un centrocampista molto duttile che può ricoprire anche il ruolo di terzino, con il vizio del gol.

Apporterà certamente la giusta esperienza grazie ai suoi trascorsi importanti in piazze come Manfredonia in D e Monopoli in Lega Pro, proprio con mister Tangorra.