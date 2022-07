Virtus Mola, colpo di grande esperienza per la mediana: firmato Daniele De Vezze

Colpo di esperienza per la Virtus Mola, che rinforza il centrocampo con l'arrivo di Daniele De Vezze. Il classe 1980 è reduce dall'esperienza della scorsa stagione al Bitritto Norba, con cui ha totalizzato 19 presenze; negli ultimi anni ha militato nella United Sly, ed in passato ha vestito le maglie di diversi club blasonati tra cui il Bari, dal 2008 al 2010, raccogliendo 44 presenze (di cui 9 in Serie A), un gol e un assist. Ha esordito nella massima serie nel 1998/1999 per poi vestire inoltre le maglie di Savoia, Palermo, Virtus Lanciano, Reggiana, Fiorentina, Ascoli, Reggiana, Genoa, Messina, Livorno, Torino, Pergocrema, Benevento e Matera. 65 le presenze totalizzate in Serie A.

Daniele De Vezze alla Virtus Mola, il comunicato ufficiale

La Virtus Mola è lieta di presentare alla città il primo colpo di mercato: Daniele De Vezze. Centrocampista classe ‘80 che non ha bisogno di presentazioni, vantando numerose presenze in Serie A con diversi club tra cui il Bari.

Benvenuto a Mola, Daniele!