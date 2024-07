Calendario Serie B 2024-2025: tutte le partite del Bari

In un evento organizzato dalla Lega B a La Spezia è stato sorteggiato il calendario del campionato di Serie B 2024-2025 che inizierà il weekend del 17 agosto.

Quest'anno sono previsti 4 turni infrasettimanali (27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre e 1° maggio). La sosta invernale è programmata dal 30 dicembre all'11 gennaio 2025. Le soste per gli impegni delle nazionali, invece, saranno quattro (7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre e 22-23 marzo). La fine della stagione regolare è prevista il 9 maggio 2025. Confermato il format asimmetrico in vigore dallo scorso anno (una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri).

[in aggiornamento]

Serie B 2024-2025: il calendario del Bari

Il Bari esordirà in casa contro la Juve Stabia. Questi gli impegni dei biancorossi giornata dopo giornata.

1ª giornata 17/08

Bari-Juve Stabia

2ª giornata 24/08

Modena-Bari

3ª giornata 27/08

Bari-Sassuolo



4ª giornata 31/08

Sampdoria-Bari

5ª giornata

Bari-Mantova



6ª giornata 21/9

Frosinone-Bari

7ª giornata 28/09

Bari-Cosenza

8ª giornata 5/10

Cremonese-Bari

9ª giornata 19/10

Bari-Catanzaro

10ª giornata 26/10

Spezia-Bari

11ª giornata 29/10

Bari-Carrarese

12ª giornata 2/11

Bari-Reggiana

13ª giornata 9/11

Salernitana-Bari

14ª giornata 23/9

Bari-Cittadella

15ª giornata 30/11

Brescia-Bari

16ª giornata 7/12

Bari-Cesena

17ª giornata 14/12

Pisa-Bari

18ª giornata 21/12

Bari-Südtirol

19ª giornata 26/12

Palermo-Bari

20ª giornata 29/12

Bari-Spezia

21ª giornata 12/01

Reggiana-Bari

22ª giornata 18/01

Bari-Brescia

23ª giornata 1

Cesena-Bari

24ª giornata

Bari-Frosinone

25ª giornata 8/02

Juve Stabia-Bari

26ª giornata

Cremonese-Bari

27ª giornata

Mantova-Bari

28ª giornata 1/03

Bari-Sampdoria

29ª giornata 8/03

Sassuolo-Bari

30ª giornata 15

Bari-Salernitana

31ª giornata

Carrarese-Bari

32ª giornata

Catanzaro-Bari

33ª giornata

Bari-Palermo

34ª giornata 21/04

Südtirol-Bari

35ª giornata

Bari-Modena

36ª giornata

Cosenza-Bari

37ª giornata 4/05

Bari-Pisa

38ª giornata 9/05

Cittadella-Bari