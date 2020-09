Serie C, sorteggiati i calendari: il Bari inizia in trasferta contro la Virtus Francavilla

Nel quartier generale della Lega Pro a Firenze sono stati sorteggiati i calendari di Serie C per la stagione 2020/2021. L'avventura del Bari, che milita nel girone C (qui il calendario completo), inizierà in trasferta sul campo della Virtus Francavilla.

Subito un derby per Auteri, su un campo che l'anno scorso costò caro a Cornacchini. L'esordio in casa avverrà alla seconda giornata contro il Teramo. Altro derby pugliese alla 6a contro il Monopoli (in trasferta), poi subito dopo il big match in casa contro il Catania e un altro derby all'ottava (contro Foggia o Bisceglie). All'11a sfida casalinga con la Ternana, alla 16a l'Avellino, e subito dopo un altro scontro importante in casa del Palermo. Alla penultima giornata ancora un derby, mentre l'ultimo turno sarà con la Turris.

Serie C - Girone C: il calendario 2020/2021 del Bari

1a Virtus Francavilla-BARI

2a BARI-Teramo

3a Cavese-BARI

4a Viterbese-BARI

5a BARI-Trapani

6a Monopoli-BARI

7a BARI-Catania

8a Y-BARI*

9a BARI-Juve Stabia

10a Potenza-BARI

11a BARI-Ternana

12a Casertana-BARI

13a BARI-Catanzaro

14a Paganese-BARI

15a BARI-Vibonese

16a BARI-Avellino

17a Palermo-BARI

18a BARI-Turris

19a X-BARI*

*X e Y indicano le due squadre che sostituiranno Picerno e Bitonto dopo che verrà formalizzata la decisione definitiva della Figc