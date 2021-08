Doppio trionfo per la canoista 15enne barese Alessandra Centrone: è bicampionessa italiana Ragazze

Doppio trionfo per la canoista 15enne barese Alessandra Centrone ai Campionati Italiani di canoa velocità in corso all'Idroscalo di Milano. L'atleta del Circolo Canottieri Barion ha trionfato nel K1 Ragazze sui 200 e 500 metri 1° anno

Due primi posti che suggellano nel migliore dei modi la stagione agonistica di Centrone, inaugurata ad aprile proprio con la conquista di un altro titolo italiano, nel fondo. Nel frattempo è arrivata pure una convocazione in azzurro per la

promettente atleta barese che si è confermata nella tre giorni milanese dedicata alla velocità, laureandosi

campione d’Italia.

Nel suo bilancio personale dei campionati italiani 2021 anche un quarto posto nel K1 200 Junior, sebbene la Centrone fosse di gran lunga la più giovane partecipante, al cospetto di tante 2003 e 2004. Appena fuori dal podio, tra gli atlet del circolo barese, anche Teresa Corsini: quarta posizione per lei nel C1 Senior, sempre sui 200 metri. Sulla stessa distanza bene anche Lorenzo Moretti e Giacomo Mongelli che hanno sfiorato la finale nel K2 200 Senior, mancando la qualificazione per soli 13 centesimi. Meglio sui 1000 metri, dove i due hanno agguantato la finale nel K2 under 23 piazzandosi in nona posizione.