Casertana-Bari, le probabili formazioni: Auteri regolarmente in panchina, Ciofani arretra in difesa

Archiviata la brutta sconfitta subita in casa domenica scorsa contro la Ternana, risultato che ha allontanato il Bari dalla vetta distante ora 7 punti, la formazione biancorossa è pronta a riprendere la propria corsa.

Alle 15:00 i Galletti scenderanno in campo allo stadio Alberto Pinto contro i padroni di casa della Casertana, formazione che occupa il penultimo posto in classifica nel Girone C con 6 punti (ma deve recuperare due partite) e che è reduce dalla vittoria esterna contro la Virtus Francavilla dell'8 novembre scorso.

La buona notizia per i biancorossi è il ritorno in panchina del tecnico Gaetano Auteri, assente nelle ultime due gare con Potenza e Ternana per la positività al covid: dopoi 11 giorni in isolamento fiduciario, anche il secondo tampone pre-gara ha dato esito negativo, così il tecnico ha avuto il via libera per seguire la squadra in panchina. Un ritorno certamente importante per il Bari che ora non ha più alibi e non può concedersi ulteriori passi falsi.

Come arriva la Casertana

Per la partita contro i biancorossi, il tecnico dei padroni di casa Guidi dovrà rinunciare allo squalificato Buschiazzo e agli indisponibili Castaldo, Cavallini, Petruccelli e Izzillo. In difesa dovrebbe rivedersi dall'inizio Konaté, al centro con capitan Carillo. A destra toccherà ad Hadziosmanovic, mentre a sinistra agirà Setola. Il centrocampo avrà Icardi e Izzillo nel ruolo di mezze ali mentre il vertice basso dovrebbe essere Bordin. I tre davanti, invece, saranno l'ex Fedato, Cuppone e Varesanovic.

Come arriva il Bari

Il recupero più importante in casa biancorossa è come detto in precedenza quello di mister Auteri che potrà finalmente guidare i suoi da bordocampo. A Caserta l'allenatore dei pugliesi non avrà a disposizione lo squalificato Perrotta e Minelli, sulla via del recupero dopo essersi negativizzato al covid. Date le non perfette condizioni fisiche di Sabbione, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Celiento, Di Cesare e Ciofani. Sull'out destro dovrebbe finalmente rivedersi Andreoni mentre a sinistra ci sarà D'Orazio, nel mezzo, invece, Maita sarà affiancato da Lollo. Le novità potrebbero riguardare anche l'attacco dove con Marras e Antenucci potrebbe toccare a Candellone, favorito su Simeri, D'Ursi, Montalto e Citro.

Casertana-Bari, probabili formazioni

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Konaté, Carillo, Setola; Icardi, Bordin, Izzillo; Fedato, Cuppone, Varesanovic. All. Guidi

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Ciofani; Andreoni, Maita, Lollo, D'Orazio; Marras, Antenucci, Candellone. All. Auteri

Arbitro: Di Graci di Como

Assistenti: Terenzio - Pedone

IV: Petrella

Diretta tv: Eleven Sports / RaiSport (57 digitale terrestre)