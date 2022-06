Da Marina di Ginosa ad Alberobello, in Puglia il Campionato italiano di ciclismo su strada: vince Filippo Zana

Un percorso di 237 km, da Marina di Ginosa ad Alberobello, toccando Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Noci. Un itinerario di gara particolarmente suggestivo, attraverso la terra dei trulli e delle gravine, a fare da sfondo, in questa domenica, al Campionato Italiano di Ciclismo su strada.

La manifestazione è cominciata in mattinata a Castellaneta Marina, dove è stato premiato Vincenzo Nibali, vincitore di Tour de France, Vuelta di Spagna e Giro d’Italia, al suo ultimo Campionato Italiano. Quindi la partenza da Marina di Ginosa e l'arrivo nella città dei trulli, con le bellezze del territorio pugliese 'in vetrina' su Rai 2, che ha trasmesso in diretta le fasi finali della gara.

A conquistare il titolo, il 23enne Filippo Zana, vicentino di Thiene della Bardiani-Csf Faizanè, che si è imposto in volata davanti ai tre compagni di fuga Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert), Samuele Battistella (Astana) e Andrea Piccolo (Drone Hopper - Androni Giocattoli).

Per il campione anche un premio speciale, consegnato dall'assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane: un albarello in maiolica di Laterza. "Con le riprese Rai oggi la nostra regione è stata sotto i riflettori d’Italia coinvolgendo tanti appassionati - commenta Lopane - Le meravigliose località e i paesaggi della Puglia, della terra dei trulli e delle gravine, hanno reso questa manifestazione unica nel connubio perfetto con lo sport. Come Regione Puglia, con l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, continueremo a valorizzare queste iniziative e a premiare il gioco di squadra tra Enti e associazioni".