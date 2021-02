Catania-Bari 1-1, le pagelle dei Galletti: Frattali eroico, Cianci ancora in gol. Harakiri Perrotta

I giudizi sulla prestazione degli uomini di Carrera al Massimino. In copertina c'è l'estremo difensore biancorosso, al terzo rigore parato della stagione. Seconda marcatura consecutiva per Cianci

Pareggio sofferto per il Bari sul campo del Catania. Dopo aver condotto la gara nella prima frazione grazie al secondo centro in biancorosso di Cianci, la squadra di Carrera alle prese con numerose e pesanti assenze, nella ripresa è calata fisicamente e ha subito il gol del pareggio di Sarao. Negli ultimi istanti dell'incontro, il sodalizio pugliese ha persino rischiato di perdere la partita per via di una clamorosa ingenuità di Perrotta ma Frattali ha evitato il peggio parando il suo terzo rigore stagionale.

I migliori Today

Frattali 7,5: È lui l'eroe di giornata. Qualcuno lo ha criticato per il gol del pareggio sostenendo potesse uscire ma Sarao è libero di colpire indisturbato. Critiche rientrate nei minuti di recupero quando ha evitato il naufragio neutralizzando il terzo rigore consecutivo in stagione. Nervi d'acciaio.

Cianci 7: Secondo gol consecutivo per l'attaccante barese, questa volta con un colpo di testa da centravanti di peso. Con lui in campo aumentano le soluzioni a disposizione. Uscito esausto dopo un'ora di gioco (viene da due settimane di inattività) il Bari ha perso campo e profondità subendo il gol del pari.

Sarzi 6,5: Secondo assist in maglia biancorossa per il poliedrico laterale arrivato a gennaio. Perfetto il cross per il momentaneo 1-0 di Cianci.

I peggiori Today

Sabbione 5: A inizio ripresa rischia per una sbracciata in area su Di Piazza ma l'arbitro lascia correre, poi in occasione del pari etneo perde completamente la marcatura di Sarao guardando soltanto il pallone, un errore da non commettere assolutamente a questi livelli.

Perrotta 5: Già ammonito per un intervento inutile a centrocampo nel primo tempo, nella ripresa rischia di inficiare tutti gli sforzi dei compagni commettendo un fallo da rigore evidentissimo su Sarao e rischiando il secondo giallo. Fortunatamente per lui Frattali ci mette una pezza

Candellone 5: L'ennesima presenza stagionale senza lasciare traccia.

Catania-Bari 1-1: pagelle e tabellino

CATANIA (3-5-2): Confente 6; Sales 6 (46' Golfo 6), Giosa 5,5, Silvestri 6; Calapai 6, Dall'Oglio 5, Maldonado 6 (54' Sarao 7), Welbeck 6, Pinto 6; Russotto 6,5 (72' Manneh 6), Di Piazza 6 (86' Rosaia sv). A disp.: Santurro, Claiton, Reginaldo, Vrikkis, Izco, Albertini, Tonucci, Volpe. All. Raffaele 6.

BARI (4-2-3-1): Frattali 7,5; Ciofani 6, Sabbione 5, Minelli 6 (46' Celiento 6), Perrotta 5; Bianco 5,5, De Risio 6; D’Ursi 6 (90'+5 Lollo sv), Maita 6, Sarzi 6,5; Cianci 7 (62' Candellone 5). A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Rutigliano, Pinto A., Colaci, Semenzato, Mercurio, Daugenti. All. Carrera 6.

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Bocca - Festa

IV: Luciani

Marcatori: 35' Cianci (B), 64' Sarao (C)

Note - ammoniti Perrotta, Cianci, Bianco, Sarzi (B), Dall'Oglio (C). Espulso Bianco (B). Recupero - p.t., 6' s.t. Frattali para un rigore a Dall'Oglio al 93'