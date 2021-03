Catanzaro-Bari 0-2, le pagelle dei Galletti: difesa ancora una volta da incubo, l'attacco non punge

Un'altra brutta prestazione da parte dei biancorossi che ora rischiano di non chiudere neanche al terzo posto

Brutta domenica per il Bari che prosegue nel suo momento no. La squadra di Carrera è stata sconfitta 2-0 dal Catanzaro e ora vede a rischio anche il terzo posto in classifica, visto che i calabresi sono a -2 ma hanno da recuperare una partita. Al Ceravolo si è assistito ad un'altra prestazione scialba, una squadra confusa e con poche idee.

I migliori Today

Frattali 6,5: In linea con le ultime uscite è ancora tra i migliori. Chiude bene lo spazio a Curiale. Incolpevole sui due gol calabresi.

Antenucci 6: L'unico attaccante del Bari che tenta di impensierire Di Gennaro ma è troppo solo e neanche la sua classe e la sua esperienza bastano.

Semenzato 6: Prova a spingere e a rendersi pericoloso sulla corsia destra, specialmente nella ripresa.

I peggiori Today

Sabbione 4,5: Accenna soltanto l'intervento sul cross di Carlini e involontariamente regala un assist al bacio a Di Massimo per il momentaneo 1-0. Ennesimo errore marchiano in questa stagione.

Di Cesare 5: Sulla sua prestazione pesa inevitabilmente il calcio di rigore concesso nel finale.

Marras 5: Fumoso e prevedibile, si capisce fin dalle primissime battute che non è in giornata.

D'Ursi 5: Prova a dare il suo apporto in copertura ma davanti si vede poco e non riesce a incidere contro la sua ex squadra.

Cianci 5,5: Un solo colpo di testa, poi null'altro. Così non basta.

Catanzaro-Bari 2-0: il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro 6,5; Scognamillo 6,5, Fazio 7, Martinelli 6,5; Garufo 6,5, Corapi sv (5' Baldassin 6,5), Verna 6; Contessa 6,5 (62' Porcino 6); Di Massimo 7 (73' Casoli 6,5), Curiale 6,5 (73' Evacuo 7). A disp.: Branduani, Jefferson, Parlati, Molinaro, Pierino, Gatti, Riccardi, Grillo. All. Calabro 6,5.

BARI (4-2-3-1): Frattali 6,5; Semenzato 6, Sabbione 4,5, Di Cesare 5, Perrotta 5,5; Bianco 5,5, Maita 5,5 (82' De Risio sv), Marras 5 (82' Candellone 5), Antenucci 6, D’Ursi 5 (60' Rolando 5), Cianci 5,5 (87' Mercurio sv). A disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Minelli, Pinto, Lollo, Colaci. All. Carrera 5.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Di Giacinto - Basile

IV: Carrione

Note - ammoniti Di Cesare, Maita (B), Verna, Evacuo (C). Recupero 2' pt., 5' s.t.

Marcatori: 52' Di Massimo (C), 90'+1 rig. Evacuo