Catanzaro-Bari, le probabili formazioni: Carrera verso il 4-3-3 con Marras, Cianci e Antenucci

Le ultime notizie sui possibili schieramenti delle due squadre che si affronteranno oggi pomeriggio al Ceravolo nel match valevole per la 32ª giornata di Serie C del Girone C

Partita particolarmente delicata per il Bari, proveniente dal brutto pari interno contro la Casertana e a secco di vittorie da tre partite: alle 15:00 i biancorossi scenderanno in campo allo stadio Ceravolo per affrontare i padroni di casa del Catanzaro in uno scontro che potrebbe incidere tanto sulla classifica.

Calabresi e pugliesi, infatti, si affronteranno in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per il terzo posto. Il piazzamento, momentaneamente occupato dal Bari con 53 punti, è nelle mire dei giallorossi, quarti a quota 48 e che con un'eventuale vittoria si porterebbero a -2 da Carrera e i suoi. Dal canto suo, la formazione biancorossa, che ancora spera di recuperare l'Avellino al secondo posto (attualmente distante 7 punti), dovrà fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per portare a casa una vittoria, sperando magari in un aiuto dal Catania che alle 12:30 ospiterà gli irpini.

Come arriva il Catanzaro

Nella sfida contro i Galletti il tecnico giallorosso Calabro dovrà rinunciare soltanto allo squalificato Risolo. La formazione di casa dovrebbe essere schierata con il consueto 3-4-1-2: in difesa, davanti a Di Gennaro, il terzetto sarà composto da Riccardi, Fazio e Martinelli, a centrocampo Garufo e Contessa presidieranno le fasce, mentre Baldassin e Verna agiranno da interni. Carlini dovrebbe agire da trequartista a supporto del due attaccanti Curiale e Di Massimo.

Come arriva il Bari

Per la trasferta calabrese, Carrera recupera Bianco, al rientro dalla squalifica, ma è costretto a rinunciare a Sarzi Puttini per una distrorsione alla caviglia destra patita contro la Casertana. L'ex Ascoli si aggiunge agli altri indisponibili Andreoni e Celiento e ai lungodegenti Ciofani e Citro. Aggregati anche i giovani Colaci (difensore esterno ’03), Dargenio (centrocampista ’03), Mercurio (attaccante ’03) e Pinto (difensore '02). Contro i giallorossi, anche per via delle assenze, Carrera potrebbe decidere di schierarsi con il 4-3-3: in difesa dovrebbero esserci Semenzato, Minelli, Di Cesare e Perrotta, a centrocampo Bianco, e i due ex Maita (fresco di rinnovo con il Bari fino al 2024) e De Risio, mentre l'attacco dovrebbe essere affidato a Marras, Cianci e Antenucci, con l'ex della partita D'Ursi inizialmente in panchina.

Catanzaro-Bari, le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Riccardi, Fazio, Martinelli; Garufo, Baldassini, Verna, Contessa; Carlini; Curiale-Di Massimo. All. Calabro

BARI (4-3-3): Frattali; Semenzato, Minelli, Di Cesare, Perrotta; Bianco, Maita, De Risio; Marras, Cianci, Antenucci.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti: Di Giacinto - Basile

IV: Carrione

Diretta TV/streaming: Sky Primafila / Eleven Sports