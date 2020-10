Cavese-Bari 2-3, le pagelle dei galletti: Celiento studia da attaccante, male Perrotta

Altri tre punti in trasferta per il Bari, vittorioso sul campo della Cavese al termine di un match palpitante. Pur non concedendo molto agli avversari e portandosi due volte in vantaggio, i galletti hanno subito per due volte il ritorno della squadra di casa. Provvidenziale Celiento, già a segno contro il Teramo, autore del primo e dell'ultimo gol dell'incontro che fanno di lui l'uomo più decisivo della formazione biancorossa in queste prime tre giornate (nonché il capocannoniere della squadra).

I migliori Today

Celiento 8: La palma di migliore in campo non può che spettare a questo difensore goleador, già protagonista della sfida col Teramo. Questa volta realizza addirittura una doppietta aprendo e chiudendo le marcature con due colpi di testa, l'ultimo dei quali decisivo. Bene anche a livello difensivo, si capisce perché Auteri abbia insistito tanto per averlo.

Antenucci 6,5: Nel primo tempo e nella ripresa ci prova più di una volta senza successo, alla fine però, mostra le sue doti da opportunista risolvendo una mischia in area di rigore con un tiro sporco per il momentaneo 1-2.

Maita 6,5: È uno dei calciatori che finora è stato impiegato di più, nonostante ciò anche a Cava de' Tirreni risulta tra i migliori, con tanti palloni giocati e poche sbavature.

Citro 6,5: Gioca 10 minuti ma tanto gli basta per essere determinante con due palloni velenosi su punizione che propiziano due gol dei dei compagni. Se il buongiorno si vede dal mattino...

I peggiori Today

Perrotta 5: Si gioca male la prima chance da titolare in campionato commettendo il fallo che costa il rigore del momentaneo 1-1. Anche nel primo tempo non aveva brillato, sbagliando molti appoggi.

Lollo 5,5: Lanciato tra i titolari, non replica il buon ingresso in campo a partita in corso della sfida col Teramo, apparendo un po' meno coinvolto nella manovra biancorossa.

Semenzato 5,5: Inizia a sinistra, conclude a destra, confermando la sua duttilità. Forse però ci si aspettava di vederlo un po' più nel vivo del gioco.

Cavese-Bari 2-3: pagelle e tabellino

CAVESE (4-3-3): Bisogno 4,5; Tazza 6, Matino 6, De Franco, Ricchi; Pompetti (75' Favasuli), Esposito (56' Onisa), Cuccurullo 6,5; Nunziante 6,5 (75' Forte 6,5), De Paoli 7 (80' Marzupio sv), Senesi 6,5 (56' Montaperto 6). A disp.: D’Andrea, Migliorini, De Rosa, Oviszach. All. Modica 6.

BARI (3-4-3): Frattali 6; Celiento 8, Minelli 6, Perrotta 5; Ciofani (77' D’Orazio sv), Maita 6,5, Lollo 5,5 (65' Bianco 6), Semenzato 5,5 (78' Montalto sv); Marras (79' Citro 6,5), Antenucci 6,5, Candellone 6 (65' D’Ursi 6). A disp.: Liso, Marfella, Di Cesare, Corsinelli, Sabbione, De Risio. All. Auteri 6,5.

Arbitro: Colombo di Como

Marcatori: 24', 90' Celiento (B), 60' rig. De Paoli (C), 81' Antenucci (B) 87' Forte (C)

Note - ammoniti Semenzato (B), Favasuli, Onisa (C)