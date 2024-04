Cellamare in corsa 3.0

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’ A.S.D. Libertas Cellamare, storica società sportiva presente da oltre 45 anni sul territorio comunale e la giovane A.P.S. Stattitu! Associazione dedita alla disabilità e volontariato sono pronte alla partenza della terza edizione della Cellamare in Corsa – Insieme per la solidarietà. L’ edizione 2024, si terrà mercoledì I maggio e consisterà in una corsa non competitiva e inclusiva, organizzata dall’ unione delle due realtà associative con il Patrocinio del Comune di Cellamare. Il fine dell’ evento è la sensibilizzazione alle tematiche della disabilità e dell’ inclusione sociale, il ricavato sarà interamente devoluto alla promozione sul territorio di iniziative rivolte a bambini con disabilità, nell’ ambito del progetto della rete delle Comunità sensibili alle disabilità e diversità promosso dall’ APS Stattitu!. Il percorso della Cellamare in Corsa, avrà come partenza e arrivo Piazza Moro e si articolerà nelle principali strade cittadine per una distanza di circa 4 km. La scelta degli organizzatori di puntare ad una gara non competitiva/ inclusiva nasce dalla volontà di garantire la più ampia partecipazione, senza alcuna competizione dettata da classifica e attenzione ai tempi di gara ma solo dalla voglia di divertirsi insieme in una grade festa di comunità. Non mancheranno durante l’ evento, il ricco ristoro finale, i pacchi gara e “l’ animazione” con particolare attenzione ai più piccoli e alle famiglie. Tanti anche i premi messi in palio che saranno estratti e assegnati all’ arrivo di tutti i partecipanti. La quota di partecipazione è definita in un contributo di 7 euro e darà diritto alla classica t-shirt e pettorale da indossare il giorno della gara oltre al kit con vari gadget. Per info: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083385908301 Scarica il tuo modulo d’ iscrizione https://drive.google.com/file/d/10XJCXE8toigaKwnH-xGmpzlXFOBq3F0Y/view?usp=drivesdk Vi aspettiamo per tagliare insieme il traguardo dello Sport e della Solidarietà. COMUNCATO STAMPA CELLAMARE IN CORSA 3.0 - 01/05/2024 Materiale di supporto: -Foto dell’ evento Cordialmente: Organizzatori della Cellamre in Corsa