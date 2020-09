Coppa Italia 2020/2021: sorteggiato l'avversario del Bari nel primo turno del torneo

Si è svolto nel primo pomeriggio il sorteggio degli accoppiamenti per la Coppa Italia 2020/2021. Al torneo, dopo due anni di assenza (a causa del fallimento societario), parteciperà anche il Bari che esordirà nel primo turno contro il Trastevere.

Per la compagine allenata da Gaetano Auteri (e anche per lo stesso mister) il match in programma il prossimo 23 settembre (ad un orario ancora da definire) al San Nicola sarà l'esordio ufficiale nella nuova stagione. In caso di passaggio del turno, i biancorossi tornerebbero in campo il 30 settembre, affrontando la Spal in trasferta al Mazza.

Nel frattempo la formazione biancorossa ha concluso il ritiro estivo a Cascia e ha fatto ritorno in città dove mercoledì pomeriggio riprenderà la preparazione all'Antistadio, aspettando nuovi rinforzi sul mercato,.