Coppa Italia 2020-2021: ecco quando esordirà il Bari

La Lega Serie A ha diffuso tutte le date della Coppa Italia 2020-2021. Alla coppa nazionale quest'anno parteciperà anche il Bari che rientra nel torneo dopo due anni di assenza (l'ultima partecipazione risale alla breve e sciagurata era Giancaspro).

I galletti (che quest'anno non disputeranno la Coppa Italia di Serie C, non organizzata per evitare di intasare una stagione dal calendario intasato a causa dello slittamento dei campionati dovuto alla pandemia di covid-19) entreranno in gioco dal primo turno eliminatorio, in programma il prossimo 23 settembre. Sarà l'esordio stagionale ufficiale per il gruppo allenato da Gaetano Auteri, a pochi giorni dall'inizio della Serie C, che partirà invece il 27 settembre.

Calendario Coppa Italia 2020-2021

Primo turno eliminatorio: mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio: mercoledì 28/10/2020

Quarto turno eliminatorio: mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale: mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale: mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale: mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata): mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno): mercoledì 03/03/2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Finale: mercoledì 19/05/2021