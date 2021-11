Bitonto, De Luca: "La partita di Coppa contro il Casarano è fondamentale, aspetto risposte positive dai ragazzi"

Dopo la vittoria in extremis conquistata nella nona giornata di campionato contro il Team Altamura, per il Bitonto è tempo di concentrarsi sulla Coppa Italia di Serie D: mercoledì 3 novembre i neroverdi saranno impegnati nel match dei trentaduesimi di finale contro il Casarano (allo stadio Capozza, calcio d'inizio alle ore 14:30). Una gara non semplice, dove di fronte ci sarà una delle squadre più attrezzate del girone H. L'allenatore Claudio De Luca ha presentato la sfida alla vigilia, con le dichiarazioni riportate dai canali ufficiali del Bitonto.

"La Coppa Italia è una competizione che è parallela al campionato, ma che è importante quanto il campionato stesso -ha chiosato De Luca- Noi abbiamo sempre voglia di vincere, anche nelle partitelle che disputiamo in allenamento. Bisogna essere bravi a recuperare in fretta le energie, ci sarà la possibilità per tutti di dimostrare il proprio valore".

Sull'importanza della gara: "Per me è una partita fondamentale, in queste partite ogni ragazzo chiamato in causa può dimostrare il proprio valore. Ad esempio la gara di Coppa col Brindisi ha aiutato la squadra ad acquisire autostima. Voglio che i giocatori mi diano dei messaggi positivi in modo che possano mettermi in difficoltà in vista del prossimi impegno".