Circolo della Vela Bari, due titoli italiani conquistati a Marina di Ravenna: trionfo per gli atleti Carrieri e Capezzuto

Riprende con grande slancio la stagione sportiva di vela del Circolo della Vela Bari grazie ai risultati di prestigio ottenuti dai suoi atleti in questi ultimi giorni. A Marina di Ravenna, nella Coppa Primavela, sono ben due i titoli italiani arrivati nei Waszp con il dominio di Francesco Carrieri in Waszp 6.9 che ha conquistato il primo posto assoluto e il primo posto U16. Con lui in trasferta anche Gianluca Capezzuto, primo assoluto in Waszp 8.2 e Marco Corrado settimo assoluto sempre in 8.2. Decisamente complicate le condizioni meteo che hanno caratterizzato le giornate, tanto che delle 12 prove previste solo 3 sono state quelle portate a termine con vento leggero e oscillante.

Ad accompagnarli nella trasferta sulla riviera romagnola il tecnico Luca Bergamasco che commenta così le prestazioni degli atleti biancorossi: "Sono molto soddisfatto dell'andamento della regata. I ragazzi sono riusciti a mantenere una buona concentrazione nonostante le attese e i salti di vento".

Ottimo anche il 5? posto di Marco de Nicolò ai Campionati Nazionali Cadetti Optimist sempre a Marina di Ravenna. "Avrebbe potuto essere podio, ma una prova di troppo sbagliata ha compromesso il risultato finale - commenta il tecnico Beppe Palumbo - In ogni caso sono davvero orgoglioso di come ha regatato Marco, soprattutto alla luce delle condizioni molto molto difficili che ha affrontato in mare a causa della perturbazione passata in questi giorni".

Durante le giornate organizzate dal Circolo Velico Ravennate si è tenuto anche l'incontro degli atleti con Paul Cayard che si è trattenuto con i ragazzi per uno scambio di esperienze.