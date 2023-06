Corsi gratuiti di sport nautici per bambini e ragazzi: 900 partecipanti per la sesta edizione di 'Rotta verso Bari'

Sono circa 900 i bambini e bambine, ragazzi e ragazze, tra i 7 e i 14 anni, che potranno partecipare alla sesta edizione del progetto “Rotta verso Bari”, l’iniziativa ideata dall’assessorato allo Sport e realizzata in collaborazione con tutti i circoli nautici cittadini, le associazioni sportive nautiche e le relative federazioni per promuovere la pratica gratuita degli sport nautici, valorizzando così il rapporto della città con il mare.

Grazie all’incremento di fondi disponibili, passati da 55mila a 66mila euro, è stato infatti possibile accogliere una platea più ampia di giovani corsisti interessati alle lezioni di vela, canoa, canottaggio, sup, surf, windsurf, paddlesurf, wing e kitesurf.

“Siamo molto soddisfatti della risposta ottenuta in occasione di questa nuova edizione di Rotta verso Bari - commenta l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli -. Un’iniziativa cresciuta nel tempo e divenuta ormai un appuntamento fisso in grado di richiamare, ogni anno, sempre più bambini e adolescenti incuriositi dalle discipline sportive nautiche. Quest’anno siamo riusciti a coinvolgere circa cento minori in più rispetto alle scorse edizioni, a dimostrazione della valenza di un progetto dal forte impatto sociale, oltre che sportivo, che consente a tanti giovani e giovanissimi di misurarsi per la prima volta con questo tipo di attività e di vivere un’esperienza unica a contatto con il mare. Purtroppo non tutti gli interessati sono stati ammessi: quasi 400 tra bambini e ragazzi sono infatti in lista d’attesa nel caso in cui qualcuno dovesse rinunciare o riuscissimo ad individuare ulteriori fondi da destinare al progetto. Abbiamo voluto però dare la priorità a quanti non avevano mai partecipato ai corsi di Rotta su Bari, in modo da offrire la stessa possibilità a tutti”.

Ecco i circoli e le associazioni che aderiscono al progetto, con l’indicazione delle discipline sportive promosse:

Circolo nautico Il Maestrale - lungomare Cristoforo Colombo - Santo Spirito - vela

Impact Boards Academy - lungomare IX Maggio 92 - Fesca - windsurf, sup, surf, wing

Scuola Surf Bari - waterfront - San Girolamo - windsurf, kitesurf, sup, surf

C.U.S. Bari - lungomare Starita - canoa, canottaggio, vela, sup

Circolo Nautico Bari - colmata Marisabella - Porto di Bari - vela

Lega Navale Italiana - corso Vittorio Veneto 1 (all’interno del porto) - canoa, vela

Circolo della Vela - piazza IV Novembre - vela

Circolo Canottieri Barion - molo San Nicola - canottaggio, canoa, sup, vela

BigEye - area surf Torre Quetta - sup, windsurf



Cat Surf - cala San Giorgio - windsurf, sup, surf