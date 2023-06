Sfuma il sogno della serie A per il Bari, Decaro: "Scendono le lacrime, grazie lo stesso ragazzi"

"Scendono le lacrime. Grazie lo stesso ragazzi. Forza Bari, sempre!", con un breve post pubblicato su Fb anche il sindaco Antonio Decaro commenta l'amaro epilogo della sfida contro il Cagliari al San Nicola. Un sogno promozione, quello del Bari, sfumato praticamente a fine gara, negli ultimi minuti di recupero. Il primo cittadino, però, tiene a ringraziare anche la squadra, rinnovando la sua 'professione di fede' biancorossa.

Ha voluto invece ringraziare l'intera città per il sostegno dato alla squadra mister Mignani, nelle poche frasi rilasciate post partita, tra tristezza e delusione per quel gol subito a due minuti dalla fine. "Credo che i ragazzi meritassero l'applauso del San Nicola - ha detto Mignani - così come noi tutti insieme facciamo un applauso simbolico alla città che ci ha accompagnato e spinto quest'anno".