Tutti allo stadio per Bari-Foggia, superata quota 20.300 biglietti venduti

Il derby d'Apulia non tradisce le attese di pubblico: sono stati più di 20.300 i biglietti venduti per la partita Bari-Foggia di questa sera al San Nicola. Pubblico delle grandi occasioni, dunque, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi ospiti. Trasportati dall'entusiasmo per il primo posto in classifica, dalla voglia di tornare ad 'abbracciare' la propria squadra e da una gara sentita come quella contro il Foggia, i tifosi biancorossi hanno risposto in massa alla chiamata per l'appuntamento al San Nicola.

Poco prima del fischio d'inizio, un lungo applauso ha reso omaggio a Franco Mancini, l'amato portiere scomparso prematuramente nel 2012 che nella sua carriera ha vestito entrambe le maglie.