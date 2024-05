Esordio casalingo per i Warriors Bari: domenica la sfida contro gli Angels di Matino

Domenica prossima, 5 maggio, alle 15 occhi puntati sul terzo appuntamento della regular season di serie C di baseball per i Warriors Bari. Esordio casalingo davanti al pubblico del Campo comunale B di Noicattaro e prima sfida della stagione contro gli Angels di Matino, dopo le due vittorie con il Foggia.

La squadra biancorossa, al momento capolista nel girone P del campionato nazionale, dovrà affrontare non solo i forti salentini, ma anche la stanchezza della seconda partita in 4 giorni.

Un paio i rientri in formazione dopo le assenze nell’ultima trasferta, l’interno cubano Garcia e il lanciatore Laudisa, da valutare invece le condizioni di Mosè Serino e Francesco Serino dopo gli infortuni rimediati mercoledì a Foggia.

L’obiettivo dei “guerrieri” è di provare un primo allungo in campionato: domenica dalle 15 il campo dirà se si può iniziare a pensare in grande per questa stagione.