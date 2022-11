Torna il volley internazionale a Bari: il Palaflorio ospiterà gli Europei maschili 2023

Bari è tra le città selezionate per gli Europei di Volley maschili, in programma in Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele nel 2023. Il capoluogo pugliese è stato scelto per ospitare 4 partite degli ottavi di finale e 2 dei quarti di finale.

Tra le squadre che si sfideranno in eliminazione diretta a Bari ci potrebbe essere anche l'Italia che disputerà il gruppo A (partita inaugurale a Roma e altre gare a Perugia e Ancona) opposta a Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia. Nell'arena di Japigia si sfideranno le prime quattro del Gruppo A e quelle del Gruppo C attraverso incroci che decreteranno due delle semifinaliste attese per la Final Four a Bologna assieme alle altre 2 qualificate dagli scontri diretti in Bulgaria (a Varna) dove invece avranno 'casa' le migliori 4 dei Gruppi B e D.

Il Palaflorio, dunque, attende un altro appuntamento con il grande volley dopo i Mondiali femminili del 2014 e quelli maschili del 2018. L'impianto barese, nei prossimi mesi, sarà interessato da lavori di efficientamento energetico che miglioreranno l'esperienza di giocatori, addetti ai lavori e spettatori all'interno, in particolare per quanto riguarda la climatizzazione.