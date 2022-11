Al Palaflorio arrivano gli Europei di volley, il ct De Giorgi: "Anno d'oro per la nostra pallavolo, felice di tornare nella mia Puglia"

Il commissario tecnico della nazionale maschile è stato ospite questa mattina a Palazzo di città per presentare, insieme al presidente della Federazione Italiana Pallavolo, le tappe degli ottavi e dei quarti che si terranno in città

La grande pallavolo arriva a Bari nell'autunno 2023 con la tappa degli ottavi e dei quarti di Eurovolley, l'Europeo di pallavolo a cui la nazionale italiana si affaccia dopo gli ultimi risultati ottenuti anche alle olimpiadi e all'Europeo femminile. A ospitarli sarà il Palaflorio a Japigia - sebbene le date esatte non siano ancora state definite -, già sede delle qualificazioni della nazionale maschile proprio a Tokyo 2020.

Gli Europei maschili verranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord e si svolgeranno dal 28 agosto al 16 settembre 2023 in Italia a Roma, Perugia, Ancona e Bari con le finali in programma a Bologna. Alla presentazione di questa mattina a Palazzo di città ospiti speciali il presidente della Federazione italiana di pallavolo, Giuseppe Manfredi, e Fefè De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale di volley maschile. Un grande evento che sarà anche occasione per rinnovare la struttura a Japigia, in vista della grande affluenza attesa per le partite, come ricorda l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, con interventi volti al rinnovo della climatizzazione e dell'efficientamento energetico.