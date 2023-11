Feralpisalò-Bari 3-3, le pagelle: giornata difficile per la difesa, bene Sibilli e Achik

Due punti persi per il Bari, che in vantaggio di due reti si è fatto rimontare dalla FeralpiSalò ultima in classifica, salvo poi riuscire a riagguantare il pari a 10' dalla fine.

La gara di Piacenza contro i gardesani ha evidenziato progressi in fase propositiva e nell'approccio ma grandi passi indietro dal punto di vista dell'atteggiamento, inspiegabile dal raddoppio di Sibilli in poi. Ancora tanto lavoro da fare per Pasquale Marino, che in quattro partite ha ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi ed è ancora imbattuto.

In queste due settimane di sosta il tecnico originario di Marsala dovrà fare in modo che i suoi assimilino ancora meglio la sua proposta di gioco e capire su quali elementi fondare il nucleo con cui proseguire il campionato di qui al mercato di gennaio, quando inevitabilmente si dovrà cambiare qualcosa.

Feralpisalò-Bari, le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: Incassa tre gol ma ha poche colpe. Messo fuori causa sull'autorete di Di Cesare, non può nulla né sul tiro di Zennaro, né sul tap-in di Sau. Buono, invece, l'intervento a dire di no a Letizia.

Pucino 5,5: Meglio in fase d'impostazione che quando si tratta di difendere, soprattutto quando Felici lo punta. Dal 78' Aramu 5,5: Altro ingresso in campo senza lasciare traccia.

Di Cesare 5: Pomeriggio complicato per il capitano. Becca un'ammonizione evitabile, poi nella ripresa commette una sfortunata autorete e perde Sau in occasione del 3-2

Vicari 5,5: Ogni tanto traballa anche lui, per fortuna nel finale opera un salvataggio provvidenziale su una conclusione a botta sicura di Butic.

Dorval 5: In difficoltà contro Felici, non si vede neanche in proiezione offensiva. Il cambio di ruolo non gli ha fatto bene.

Acampora 6: Passi in avanti rispetto alle ultime uscite. Si fa apprezzare per dei bei cambi di campo. Dal 60' Maita 6,5: In campo per l'ultima mezz'ora ha subito un buon impatto sulla partita propiziando il gol del pareggio di Achik.

Koutsoupias 6: Offre a Nasti l'assist per il gol dell'1-0, poi si vede meno. Dal 78' Achik 6,5: Ingresso e gol lampo. La prima rete in B vale un importante pari per i suoi.

Ricci 6: Disputa un buon primo tempo in cui offre almeno un paio di traversoni insidiosi abbinate a buoni spunti. Nella ripresa, invece, soffre le incursioni sulla sua fascia.

Sibilli 6,5: Nel primo tempo non si vede moltissimo ma prova a pungere quando ne ha l'occasione, poi appena iniziata la ripresa ormai il sinistro e segna il gol del momentaneo 0-2, confermandosi in un ottimo momento di forma.

Diaw 5: Si procura il rigore del potenziale raddoppio e decide di calciarlo lui stesso, la trasformazione però non è felice. Nella ripresa si fa apprezzare soprattutto per un paio di falli conquistati a ridosso dell'area ma il rigore sbagliato pesa troppo.

Nasti 6: Porta in vantaggio i suoi nelle battute iniziali della partita con un colpo di testa da centravanti puro. Da un suo fallo ingenuo nasce la punizione su cui la FeralpiSalò trova il momentaneo 2-2.

Marino 5,5: Ha parlato di una squadra duttile, ma a vedere il Bari si ha più che altro l'impressione di una squadra che non conosce ancora bene la sua identità. Può essere soddisfatto per la maggiore produzione offensiva, ma deve assolutamente fare qualcosa per aumentare le certezze dei suoi ed evitare blackout come quello avuto dal 2-0 in poi.

Feralpisalò-Bari 3-3: pagelle e tabellino

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Bergonzi 5, Ceppitelli 5, Letizia 6; Felici 6,5, Zennaro 7 (87' Hergheligiu sv), Fiordilino 6, Balestrero 6, Martella 6; La Mantia 6 (64' Butic 6), Compagnon 5,5 (64' Sau 6,5). A disp.: Minelli, Volpe, Ferrarini, Libera, Verzeletti, Camporese, Pietrelli. All. Zaffaroni 6,5

BARI (3-4-1-2): Brenno 6; Pucino 5,5 (78' Aramu 5,5), Di Cesare 5, Vicari 5,5; Dorval 5, Acampora 6 (60' Maita 6,5), Koutsoupias 6 (78' Achik 6,5), Ricci 6; Sibilli 6,5; Diaw 5 (86' Bellomo sv), Nasti 6. A disp.: Pissardo, Matino, Benali, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Morachioli. All. Marino 5,5.

Arbitro: Bonacina di Bergamo 5,5

Assistenti: Trinchieri - Ceccon

IV: Peletti

VAR: Irrati

AVAR: Pagnotta

Marcatori: 7' Nasti (B), 49' Sibilli (B), 51' aut. Di Cesare (F), 65' Zennaro (F), 73' Sau (F), 79' Achik (B)

Note - ammoniti: 10' Pizzignacco (F), 22' Di Cesare (B), Diaw (B). 61' Vicari (B), 62' Compagnon (F), 74' Brenno (B), 87' Achik (B). Diaw sbaglia un calcio di rigore al 10'. Recupero: 2', 5'