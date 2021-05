Playoff Serie C: la Lega Pro comunica date e orari della doppia sfida tra Feralpisalò e Bari

Conosciuto l'esito del sorteggio per determinare gli accoppiamenti al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, la Lega Pro ha reso noti gli orari delle partite in programma il 23 (gare di andata) e il 26 (gare di ritorno) maggio.

Il Bari, che ha pescato la Feralpisalò, giocherà la partita d'andata in casa della formazione bresciana il 23 maggio alle 17:30. Stesso orario anche per la partita di ritorno, prevista tre giorni più tardi al San Nicola.

Nessuna delle due gare dei biancorossi in questo primo turno sarà trasmessa in chiaro in televisione: la Lega Pro, infatti, ha annunciato che le dirette riguarderanno Pro Vercelli-Südtirol (23 maggio ore 15:30) e Avellino-Palermo 26 maggio ore 20:30). Le partite del Bari potranno essere seguite su Eleven Sports o su Sky in pay-per-view.