Feralpisalò-Bari, le probabili formazioni: recupera Di Cesare, possibile chance per Andreoni

Ancora poche ore e il Bari inizierà la sua avventura nella fase nazionale dei playoff di Serie C. Dopo aver chiuso al quarto posto nella stagione regolare, i biancorossi hanno preso parte al secondo turno dei playoff del girone, superando il Foggia nel derby e avanzando così alla fase successiva.

Ora l'avversario è la Feralpisalò, squadra del Girone B che ha concluso al quinto posto il suo campionato e che al primo turno dei playoff del girone ha eliminato la Virtus Verona, pareggiando 1-1 in casa, e ottenendo la qualificazione in virtù del miglior piazzamento in regular season.

A differenza della fase playoff del girone, nella fase nazionale le partite prevedono andata e ritorno: oggi alle 17:30 allo stadio Lino Turina di Salò ci sarà il primo atto della sfida tra Leoni del Garda e Galletti, mentre il ritorno è previsto al San Nicola il 26 maggio alla stessa ora. Anche in questa sfida, il Bari ha due risultati su tre a favore.

Come arriva la Feralpisalò

Buone notizie per Pavanel che per la partita contro i pugliesi recupera Morosini, assente nel match contro la Virtus Verona. I padroni di casa dovrebbero disporsi con il consueto 4-3-3. Tra i pali ci sarà Liverani, poi la linea difensiva a quattro composta da Bergonzi, Legati, Bacchetti e Brogni. A centrocampo Carraro in regia, affiancato da Guidetti e dal centrocampista-goleador Scarsella (13 reti in stagione). In attacco il tridente sarà composto da Ceccarelli, Guerra e Tulli.

Come arriva il Bari

Per il primo atto della sfida contro i verdazzurri, Auteri recupera a pieno regime Cianci, Celiento e il capitano Di Cesare, che era uscito acciaccato nel finale del derby col Foggia. Le indiscrezioni della vigilia non sembrano prevedere grossi cambiamenti rispetto alla stracittadina vinta con i rossoneri: l'unico cambiamento potrebbe essere l'inserimento di Andreoni per Semenzato sull'out destro, mentre per il resto dovrebbe essere confermato l'undici che ha battuto i Satanelli.

Feralpisalò-Bari, le probabili formazioni

FERALPISALÒ (4-3-3): Liverani; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Guidetti, Carraro, Scarsella; Ceccarelli, Guerra, Tulli. All. Pavanel

BARI (3-4-3): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Andreoni, De Risio, Maita, Rolando; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri

Arbitro: Marini di Trieste

Assistenti: Santi - Bocca

IV: Angelucci