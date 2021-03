Ferrari: prima uscita stagionale per i baresi gentlemen drivers del Ferrari Club Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I Gentlemen drivers del Ferrari Club Italia, presenti nel weekend appena conclusosi, nella prima uscita stagionale all'autodromo di Binetto per un test/drive day con le Gt del cavallino ed una Sport/Prototipo. Diversi i modelli di Ferrari apprezzati, dalla 458 Challenge Evo alla 599 f1 con il mitico 12 cilindri capace di erogare 620 cv sulle ruote posteriori oltre a diverse 458 Italia con le più svariate personalizzazioni. Tony Camassa, Gerry Marino, Dino Paglialunga, Mauro Dipinto e per il 2021 anche Salvo Malizia sono loro i Gentlemen plurivittoriosi della Squadra Corse FCI pugliese che si sono allenati e testato nuove soluzioni per assetto, gomme ed aerodinamica in vista dell'inizio del Trofeo FERRARI CLUB ITALIA che partirà il 21 marzo con la prima nel circuito internazionale del Mugello per poi fare tappa a Misano, Vallelunga, Magione, Pergusa e Binetto in Italia , con i 3 circuiti internazionali che invece saranno il mitico Nurburgring , Hockenheim e Spa francorchamps.... Camassa e gli altri drivers hanno concluso la giornata con soddisfazione e ottimismo visto che dai dati scaricati dalle telemetrie emergono risultati confortanti. In evidenza Gerry Marino e Salvatore Malizia che hanno concluso quasi 100 giri a testa sempre ad un'andatura molto veloce e costante. Paglialunga e Dipinto hanno fatto segnare il loro giro più veloce nell'ultima sessione di prove, Tony Camassa oltre a girare velocemente con la sua 12 cilindri del cavallino si è detto molto soddisfatto del test/drive sulla Sport/Prototipo della Wolf segnando il miglior crono sul giro.

Gallery