Finale playoff, al via la vendita dei biglietti per la gara al San Nicola. Idea maxischermo allo stadio per la partita di andata

Entusiamo alle stelle e occhi puntati alla finale. Dopo l'impresa di ieri contro il Sudtirol al San Nicola, che è valsa ai galletti l'accesso alla finale per la serie A, sale la febbre dei tifosi.

In attesa di scoprire se la sfida sarà contro Cagliari o Parma, sono già partite oggi le prevendite per la gara di ritorno, in programma il prossimo 11 giugno al San Nicola. Dalle 10 di oggi, sabato 3 giugno, fino a lunedì 5 è attiva la prelazione, mentre la vendita libera sarà attiva dalle ore 12.00 di lunedì 5 giugno (qui le info su costi e modalità di acquisto urly.it/3vmy5).

Per la gara di andata, invece, l'idea è quella di un maxischermo al San Nicola per consentire a tutti i supporter di seguire insieme la partita che i biancorossi disputeranno in trasferta. Ad annunciarlo è stato ieri, con un post su Fb, l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli: "Ora tutti allo stadio San Nicola giovedì 8 - ha scritto Petruzzelli - Abbiamo chiesto infatti a Pugliapromozione di sostenere un maxischermo all'interno dello stadio". In queste ore si sta vagliando la fattibilità dell'iniziativa nei suoi dettagli.