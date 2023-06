Playoff Bari, è corsa ai tagliandi per la finale al San Nicola: lunghe code online e alle biglietterie

Migliaia di utenti 'in coda' online e tanti tifosi alle biglietterie. Con il via alla vendita libera (aperta alle 12 di oggi, 5 giugno) è partita la grande corsa al biglietto per Bari-Cagliari, la finale di ritorno dei playoff in programma domenica 11 giugno, alle ore 20.30, allo stadio San Nicola.

I supporter biancorossi, accorsi in più di 51mila domenica scorsa in occasione della semifinale contro il SudTirol, sono ora nuovamente pronti a invadere il San Nicola, e c'è da scommettere che il record di pubblico dell'ultimo match sarà facilmente superato, con un 'sold out' per cui potrebbero bastare poche ore.

In un video pubblicato sulla propria pagina Instagram, la società biancorossa ha mostrato i tanti tifosi che sono accorsi ad acquistare i ticket alla biglietteria dello stadio, mentre sui social si moltiplicano le segnalazioni delle lunghe 'code' online, con anche 20mila utenti in attesa di accedere alla procedura per assicurarsi un biglietto.