Foggia-Bari 1-0, le pagelle dei galletti: sufficienti solo Frattali e Antenucci, frittata Sabbione

Delusione per il Bari, sconfitto nel derby col Foggia e al tappeto per la prima volta in questa stagione. Allo Zaccheria la squadra di Auteri ha completamente cannato l'approccio alla partita: pur rischiando di passare in vantaggio con il palo colpito da Antenucci, la superiorità degli avversari in termini di voglia e conclusioni a rete non è mai stata in discussione. Un campanello d'allarme che Auteri non deve sottovalutare in vista delle prossime partite, specialmente se il Bari intende fare un campionato d'alta classifica.

I migliori Today

Frattali 6: Sollecitato in più occasioni si fa sempre trovare pronto ma sul rigore di Curcio non può nulla.

Antenucci 6: Bravo a ritagliarsi l'occasione in cui colpisce il palo, poi poco altro ma non è adeguatamente assistito dai compagni.

I peggiori Today

Sabbione 4,5: Dopo l'ingenuità di Monopoli un'altra topica evidente con il fallo da rigore che decide la partita.

Bianco 5: Forse non era pronto fisicamente per giocare una partita a così alta intensità, specialmente dopo un infortunio.

D'Ursi 5: Si conferna un momento poco felice per l'attaccante napoletano che incappa in un'altra prova inconsistente.

Marras 5: Un'altra prestazione fumosa del 10 biancorosso che ancora non riesce a incidere come dovrebbe.

Maita 5,5: Non gira come al solito e si vede, visto che va in difficoltà tutta la squadra.

Foggia-Bari 1-0, il tabellino

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Gavazzi, Germinio, Agostinone (37' Anelli); Kalombo, Rocca (75' Raggio Garibaldi), Salvi, Di Jenno; Curcio (75' Dell'Agnello); Naessens (75' Balde), D'Andrea (64' Vitale). A disp.: Sarracino, Di Masi, Gentile, Garofalo, Lucarelli, Aramini, Pompa. All. Marchionni

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento 5,5, Sabbione 4,5, Di Cesare 5,5; Ciofani 5 (46' Candellone 5,5), Maita 5,5 (79' Hamlili sv), Bianco 5 (60' Lollo 5), D'Orazio 5 (46' Semenzato 5); Marras 5, Antenucci 6, D'Ursi 5 (60' Citro 5,5). A disp.: Marfella, Perrotta, Corsinelli, De Risio, Minelli, Montalto. All. Auteri 5.



Arbitro: Marcenaro di Genova

Marcatori: 41' rig. Curcio (F)

Note - Ammoniti: Bianco, Marras (B), Germinio, Gavazzi, Salvi, Dell'Agnello (F). Espulso Salvi (F) per doppia ammonizione

Recupero: 2' pt, 6' st.