Foggia-Bari, le probabili formazioni: torna Sabbione, ballottaggio Lollo-Bianco in mezzo

L'ottava giornata di campionato di Serie C nel Girone C segna il ritorno del derby tra Foggia e Bari, che scenderanno in campo alle 17:30 allo Zaccheria.

L'assenza di pubblico non garantirà la calda atmosfera che da sempre caratterizza il Derby d'Apulia ma ad accendere l'entusiasmo ci penseranno con tutta probabilità le due squadre, desiderose di regalare una gioia ai rispettivi tifosi: da una parte gli uomini di Auteri, che puntano alla vetta, dall'altra quelli di Marchionni che devono risollevarsi dopo quattro sconfitte consecutive.

Come arriva il Foggia

Marchionni deve rinunciare agli infortunati Di Stasio e Tascini ma recupera Rocca e Anelli. Indisponibile il neo-acquisto Del Prete. I rossoneri dovrebbero disporsi col 3-5-2: in difesa Anelli, Germinio e Gavazzi, a centrocampo Kalombo e Di Masi sugli esterni e al centro Salvi, Gentile e Vitale, mentre in attacco dovrebbe agire la coppia Dell’Agnello-Curcio.

Come arriva il Bari

Auteri deve fare ancora a meno degli indisponibili Simeri e Andreoni ma recupera Sabbione, al rientro dalla squalifica, e De Risio, completamente ristabilito. Davanti a Frattali, certi di partire dall'inizio Celiento e Di Cesare, Minelli insidia il titolare Sabbione. A centrocampo dovrebbe esserci la conferma per Maita e Lollo, Bianco è recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina. Sulle fasce Ciofani a destra e D'Orazio a sinistra. In attacco dovrebbe partire il tridente Marras, Antenucci, D’Ursi ma attenzione anche alle candidature di Citro e Candellone.

Foggia-Bari, le probabili formazioni:

FOGGIA (3-4-1-2) – Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Raggio Garibaldi, Vitale, Di Masi; Curcio; D’Andrea, Dell’Agnello. All. Marchionni

BARI (3-4-3) – Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Lollo, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. All. Auteri

Arbitro: Marcenaro di Genova