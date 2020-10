I tifosi baresi deridono il Foggia. Lo striscione al San Nicola: “Vincere a Y”

Quattro sconfitte consecutive e un solo successo per i rossoneri di Marchionni, su cinque incontri disputati, terzultimi a quota tre punti in classifica.

Secondo posto in classifica con quattro vittorie e due pareggi per il Bari di Gaetano Auteri, un punto in meno della Ternana capolista ma con una gara in meno.

14 punti per i biancorossi e tre per i rossoneri. Domani pomeriggio, 1 novembre, le due compagini del girone C di Lega Pro scenderanno in campo per il debry di Puglia allo stadio Zaccheria per l'ottavo turno di campionato.

Alla vigilia della trasferta, i tifosi del Bari hanno esposto uno striscione all'esterno dello stadio San Nicola punzecchiando la tifoserie rivale: “L'obiettivo va rimarcato: vincere a 'Y' e dominare il campionato”

Il riferimento alla "Y" è un richiamo alla lettera con cui la Lega Pro aveva inquadrato il club ripescato dai dilettanti: il Foggia è arrivato secondo nello scorso torneo di D, venendo promosso solo per la penalizzazione comminata dalla giustizia sportiva al Bitonto vincitore del girone.