"Siete di Bari, siete italiani?", tifoso bresciano interrompe la diretta del giornalista: il brutto episodio prima del match al Rigamonti

Vittima dell'incursione infarcita di 'razzismo territoriale' l'inviato del trasmissione Passione Bari di Radio Selene, Luca Guerra, che non ha potuto fare a meno di manifestare il suo disappunto per l'accaduto, riprendendo poi il suo resoconto

"Siete di Bari, siete italiani?": la domanda del tifoso, dall'esplicito sapore discriminatorio-provocatorio, arriva mentre il giornalista Luca Guerra, inviato della trasmissione 'Passione Bari' di Radio Selene, è in diretta per la presentazione delle formazioni ufficiali nel pre-partita di Brescia-Bari, all'esterno dello stadio Rigamonti. L'episodio, frutto della decisamente antipatica 'uscita' di un supporter bresciano, è stato quindi ripreso e trasmesso in tempo reale con il giornalista che, di fronte all'interruzione, non ha potuto che esprimere il suo disappunto: "Purtroppo nel 2023 il razzismo territoriale fa parte ancora della testa di qualcuno", ha commentato Guerra, che ha poi ripreso la sua diretta.

Il video dell'accaduto pubblicato sulla pagina Fb di 'Passione Bari'