Serie C, svelata la composizione definitiva dei tre gironi: le avversarie del Bari

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, nella riunione tenutasi questa mattina, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2021/2022.

Girone A: Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago Salus, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtusvecomp Verona.

Girone B: Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese, X.

Girone C: ACR Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

Come si può notare, soltanto nel Girone B una ‘X’ sostituisce momentaneamente il nome di una squadra: a breve essa verrà rimpiazzata dal Fano, se dovesse vincere il ricorso, o dalla Pistoiese, qualora la retrocessione del Fano fosse confermata. Rispetto al recente passato, Viterbese e Teramo passano nel Girone B, lo stesso in cui è presente anche il Pescara di Auteri e di alcuni ex biancorossi.

Girone C: le avversarie del Bari

Nel Girone C, quello del Mezzogiorno di cui fa parte il Bari, le novità sono le promosse ACR Messina, Campobasso, Fidelis Andria, Latina, Monterosi Tuscia, Picerno e Taranto. Confermata la presenza di squadre temibili come Avellino, Catania, Catanzaro, Juve Stabia e Palermo, principali avversarie dei galletti in quello che sarà il terzo tentativo di promozione in B per la squadra della famiglia De Laurentiis, affidata alla guida di Michele Mignani.