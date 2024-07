Gli atleti dell'HBari2003 festeggiano la chiusura della stagione sportiva: "Un anno importante"

L'associazione sportiva HBari2003 festeggia la chiusura dell'anno sportivo 2023-2024 con una cerimonia a Palazzo di Città. L’associazione, presieduta da Gianni Romito, da più di vent’anni favorisce la pratica sportiva di molte persone, disabili e non, e da tempo collabora con l’amministrazione comunale per favorire l’inclusione sociale.

All'incontro, tenutosi questa mattina nella sala Massari, hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, la presidente del Municipio II (in cui ha sede l’associazione) Alessandra Lopez, il presidente di “HBARI2003” Gianni Romito, i giornalisti Francesco Costantini ed Enzo Tamborra e i rappresentanti di diverse realtà che da anni sostengono le attività di “HBARI2003”, a cui il presidente Romito, a nome dell’associazione, ha consegnato alcune targhe di ringraziamento. A riceverle, oltre al sindaco Leccese, la Fondazione Puglia, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Roberto Conte (presidente del Fondo sanitario del gruppo Intesa Sanpaolo) la “Manè” Impresa sociale SRL e Luigi Fabii (licenziatario McDonald’s di Bari e Casamassima).

“Ringrazio Gianni Romito e tutti voi per lo straordinario impegno che da anni portate avanti - ha affermato il sindaco Leccese -. Le attività di volontariato che l’associazione “HBARI2003” svolge continueranno a ricevere pieno supporto e sostegno da parte dell'amministrazione comunale. Abbiamo tanto lavoro da fare: Bari, che è una città bellissima, deve migliorare ancora impegnandosi per riconoscere gli stessi diritti a tutte e tutti, perché quella che vogliamo costruire è una città più giusta e più inclusiva”.

“Sono felice di essere assieme a voi, oggi, qui a Palazzo di Città - ha commentato Alessandra Lopez -. Noi rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di essere attenti alle esigenze di tutte le realtà come “HBARI2003”, che da anni promuove non solo la cittadinanza attiva, ma anche la qualità della vita e il benessere di tante persone. Dare a tante ragazze e ragazzi un diritto che è di tutti, come il diritto allo sport, è un grande risultato. Quindi rivolgo un plauso e un ringraziamento a tutti voi, ribadendo la nostra volontà di esservi accanto, di metterci in ascolto e al vostro servizio”.

“Questo per noi è stato un anno importante, nel quale abbiamo ampliato le nostre affiliazioni e il nostro insieme di attività - ha concluso Gianni Romito -. Ricevere quest’anno la Stella d’Argento al merito sportivo, come dirigente, è stato un grande motivo d’orgoglio, e un grande risultato per tutto il nostro movimento. Ringrazio, quindi, tutti i tecnici e le realtà che ci hanno sostenuto. Ci auguriamo di continuare a ricevere questo supporto anche in futuro, per proseguire attività che promuovono il benessere non solo fisico, ma anche sociale delle persone”.