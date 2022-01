Gravina, la rincorsa riprenderà dal duello col Fasano

Una rincorsa che ha portato fino al quarto posto della classifica, prima della sosta invernale. Il Gravina non vuole fermarsi e intende riprendere da dove ha lasciato, col mese di dicembre dove sono arrivate quattro vittorie e un pareggio. Il gennaio 2022 per la squadra gialloblù sarà importante al netto degli incroci previsti in queste settimane.

Il primo impegno del nuovo anno sarà quello col Fasano quinto in classifica, in trasferta, il 9 gennaio. Il 16 gennaio invece è prevista la delicata trasferta allo stadio Capozza contro il Casarano, seguito dall'unico impegno casalingo del mese quando, il 23 gennaio, il Gravina ospiterà allo stadio Stefano Vicino il Team Altamura; mentre il 30 gennaio sarà la volta del faccia a faccia col Bisceglie allo stadio Ventura.

La società ha intanto comunicato la positività al Covid-19 di cinque tesserati, asintomatici e sottoposti ad isolamento domiciliare.