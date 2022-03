Il derby va al Città di Mola: Ventura colpisce in extremis il Borgorosso Molfetta

Il Città di Mola batte in extremis il Borgorosso Molfetta nel derby svoltosi allo stadio Comunale di Capurso. 2-1 il risultato finale al termine di una gara intensa e combattuta. I padroni di casa hanno aperto le danze al 27' grazie a Ventura, poi gli ospiti sono rimasti in dieci per l'espulsione di Terrone al 38'. Accesissimo il finale di partita: una prodezza di Cubaj all'87' ha rimesso tutto in discussione, poco prima del secondo gol di Ventura che al 93' ha fatto impazzire il Città di Mola, salito a 38 punti (terzo posto). Il Borgorosso Molfetta invece incassa la dodicesi.a sconfitta stagionale e resta fermo a quota 21.