Il Molfetta supera il Lavello: Pinto decide la sfida del primo turno della Coppa Italia di Serie D

A distanza di qualche giorno dalla sfida di campionato, terminata col punteggio di 1-1 allo stadio Franco Pisicchio, il Molfetta stavolta batte il Lavello nel match del primo turno di Coppa Italia di Serie D (allo stadio Paolo Poli) ed ottiene così la qualificazione alla prossima fase del torneo. Gli ospiti si fanno vedere in avanti col colpo di testa di Syku bloccato dal portiere Rollo, poi la formazione guidata dal tecnico Renato Bartoli replica due volte con Legari, su punizione, ma Amata si fa trovare pronto. Al 34' Gjonaj trova la traversa, sempre su calcio piazzato. Ad inizio ripresa il Lavello è pericoloso col tentativo di Statella, sventato da Rollo: poco dopo arriva il vantaggio del Molfetta ad opera di Pinto, che deposita la palla in rete in occasione di un calcio d'angolo battuto da Legari (64'). Nel finale i padroni di casa resistono e sfiorano il 2-0 con Boccadamo, mentre il Lavello finisce la gara in inferiorità numerica per l'espulsione di Syku.