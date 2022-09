Il Monopoli torna a sorridere: battuto per 2-1 l'Avellino

Girone C

Il Monopoli si rialza con una vittoria di carattere contro l'Avellino: allo stadio Veneziani i biancoverdi hanno avuto la meglio per 2-1. La formazione guidata da Giuseppe Laterza e andata in doppio vantaggio nel primo tempo: all'11' ad aprire le danze è stato Starita, mentre al 23' Montini ha arrotondato il risultato; nella ripresa, all'84', l'Avellino ha accorciato le distanze grazie a Casarini. Si tratta del secondo successo stagionale per il Monopoli.

Monopoli-Avellino, il tabellino

Reti: 11’ Starita, 23’ Montini(M); 39’st Casarini(A)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-2): Vettorel; Viteritti, Bizzotto, Fornasier, Falbo; Rolando(20’st Manzari), Vassallo, Hamlili, Starita(39’st De Santis); Montini(35’st Corti), Simeri(35’st Bussaglia). All.: Laterza. A disp.: Avogadri, Iurino; Ahmetaj, Piarulli, Cristallo, Cirrottola.

U.S. AVELLINO 1912 (3-4-2-1): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea(5’st Rizzo); Ricciardi, Dall’Oglio(31’st Murano), Casarini, Micovschi(1’st Russo); Guadagni(1’st Franco), Kanoute(31’st Di Gaudio); Gambale. All.: Taurino. A disp.: Pizzella, Antignani; Garetto, Ceccarelli, Matera, Trotta, Auriletto.

Arbitro: Adalberto Fiero della sezione di Pistoia. Assistenti: Davide Stringini della sezione di Avezzano Ivan Catallo della sezione di Frosinone. IV: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Ammoniti: Starita, Vassallo(M); Gambale, Dall’Oglio, Micovschi(A). Espulsi: -.

Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.

Note: Spettatori totali 1677 di cui 839 abbonati e 220 ospiti. Divisa biancoverde per il Monopoli, bianca per l’Avellino.

Angoli: 1-1.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli