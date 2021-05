In Puglia con il grande Baseball a Noicattaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il BC Bari Warriors contro i Thunders di Salerno per l’OPENING DAY 2021 Domenica 30 maggio alle ore 11.00 avrà inizio la 2^ giornata del campionato di Baseball “Regular Season” Serie C - girone P presso il Campo Comunale dello Stadio del Baseball&Softball di Noicattaro (Ba). L’APD Baseball Club Bari – Warriors diretto dal manager Enzo Serino sarà impegnato con i Thunders Salerno attualmente a pari merito in classifica, indubbiamente sarà una partita molto interessante ed equilibrata. Nella I^ giornata una splendida vittoria per il BC Bari Warriors all’esordio nel campionato nazionale di serie C: sul diamante di Caserta i guerrieri biancorossi travolgono 24-8 i “Reggia” confermando di avere le carte giuste per puntare in alto in questa stagione, mentre i salernitani hanno vinto per 11 – 3 contro il Napoli Baseball. Alla cerimonia inaugurale dell’ OPENING DAY HOME sarà presente il Sindaco della città Raimondo Innamorato che inaugurerà il “monte di lancio”. Un torneo molto equilibrato con giocatori stranieri: Erik Hernandez, Edoardo e Luis Quero, veterani come Riccardo Laudisa e Marco e Mosè Serino e giovani esperti. Quest’anno il Baseball Club Bari Warriors compie 50 anni di attività e sarebbe un regalo bellissimo la promozione in Serie B. A completare la stagione agonistica anche il campionato regionale Under 15 e Under 12 del BC BARI WARRIORS guidati dal coach federale Mosè Serino con un passato da giocatore di Serie A. Regular season Serie C – Girone P 2^ giornata di andata BC BARI WARRIORS - ASD THUNDERS SALERNO TRITONS TARANTO - REGGIA CASERTA BASEBALL A.S.D. NAPOLI BC - ASD ANGELS B.C. MATINO Baseball Club Bari Warriors Roster 2021 Ettore Bove, Biagio Chieco, Marco Farè, Nicolò La Sorella, Riccardo Laudisa, Domenico Mastrolonardo, Erik Hernandez, Antonio Maggio, Bruno Ninivaggi, Franco Paoletta, Massimo Portoghese, Simone Portoghese, Alejandro Romero, Edoardo Quero, Luis Quero, Carlos Sequera, Leonardo Santameria, VIncenzo Serino, Marco Serino, Mosè Serino, Francesco Serino. Manager: Vincenzo Serino Coach: Mosè Serino e Marco Serino Info: https://bcbariwarriors.altervista.org/ Email: bcbariwarriors@gmail.com