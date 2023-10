Verso il tutto esaurito per Italia-Malta al San Nicola di Bari: già venduti 45mila biglietti

Si va verso il tutto esaurito allo stadio San Nicola di Bari per la sfida tra Italia e Malta del 14 ottobre (calcio d'inizio alle 20.45) valida per le qualificazioni ad Euro 2024: sono già 45mila, infatti i biglietti venduti, a dieci giorni dall'incontro, secondo quanto comunica la Figc, che segna il ritorno della Nazionale nel capoluogo pugliese a 7 anni di distanza dall'amichevole disputata con la Francia nel settembre 2016.

Ha riscosso successo la politica dei prezzi popolari (biglietti a partire dai 14 euro) così come le diverse promozioni messe in atto dalla FIGC: la ‘promo famiglia’, riservata ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, è andata esaurita, mentre sono ancora disponibili i biglietti ridotti per gli Under 12, gli Over 65 e gli studenti universitari.