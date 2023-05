La Nazionale di Calcio ritorna a Bari, l'annuncio di Decaro: "Al San Nicola la sfida tra Italia e Malta"

Manca solo l'ufficialità ma è praticamente cosa fata per il ritorno della Nazionale di calcio a Bari. Gli Azzurri allenati da Roberto Mancini, salvo sorprese dell'ultimo minuto, giocheranno il prossimo 14 ottobre al San Nicola contro Malta, alle 20.45, per una gara valida per qualificazioni agli Europei del 2024.

L'annuncio è stato dato dal sindaco Antonio Decaro nel corso del programma di TeleBari 'Chiama Decaro'. Il primo cittadino ha accompagnato, questa mattina, una delegazione della Figc per fare il punto sui lavori in corso nell'impianto barese (seggiolini vip e stampa, coperture e tabellone della curva Nord) che, per ottobre, dovrebbero essere completati, in modo da ospitare la gara della Nazionale.