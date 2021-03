Juve Stabia-Bari, le probabili formazioni: Carrera conferma l'attacco pesante

Le ultime notizie sui possibili schieramenti delle due squadre in vista dell'incontro del turno infrasettimanale valevole per la 28ª giornata di Serie C

Neanche il tempo di godersi il successo nel derby con il Foggia, che per il Bari è già tempo di tornare in campo per il turno infrasettimanale valevole per la 28ª giornata di Serie C.

I biancorossi, momentaneamente terzi a un punto dall'Avellino, saranno impegnati alle 17:30 in casa della Juve Stabia in un match che si preannuncia tutt'altro che semplice. Ancora alle prese con assenze pesanti e qualche uomo non al meglio della condizione, Carrera e i suoi andranno alla ricerca di un successo esterno che manca da due partite (ko a Teramo e pari a Catania). Gli irpini, invece, saranno di scena sul campo del Catanzaro, quarto a -5 dal Bari. Non giocherà la Ternana: la capolista avrebbe dovuto affrontare la Cavese ma il match è stato rinviato per un focolaio di covid tra i metelliani.

Come arriva la Juve Stabia

Per la partita contro il Bari, Pasquale Padalino dovrà rinunciare a sei elementi: non saranno a disposizione Cernigoi, Farroni, Fioravanti, Mastalli e Orlando, a cui si somma lo squalificato Fantacci. Considerata l'assenza del trequartista, il tecnico dei campani dovrebbe passare dal 3-4-1-2 al 3-5-2: tra i pali andrà Russo, davanti a lui il terzetto composto da Elizalde, Mulè e da capitan Troest. A centrocampo Garattoni e Rizzo dovrebbero agire sulle corsie esterne mentre al centro dovrebbero esserci Vallocchia, Scaccabarozzi e Berardocco. In attacco conferma per la coppia composta dall'ex Marotta e Borrelli.

Come arriva il Bari

La buona notizia per Carrera in vista della gara con le Vespe è il recupero del capitano Valerio Di Cesare che torna tra i convocati ma non dovrebbe essere rischiato dall'inizio. Oltre a Citro, out fino a fine stagione, al Menti mancheranno anche gli infortunati Ciofani e Andreoni, e gli squalificati Bianco e Maita (2 giornate per il centrocampista messinese, espulso nel derby col Foggia). Il tecnico dei galletti, che ieri in conferenza ha ribadito come i suoi debbano restare con i piedi per terra, dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1: al posto di Ciofani molto probabilmente agirà Sabbione (difficile venga arretrato Rolando) mentre al centro della difesa potrebbe esserci la coppia Minelli-Perrotta e a sinistra Sarzi. A centrocampo il posto di Maita verrà preso da Lollo, mentre dalla trequarti in su sono confermati in blocco Marras, Antenucci e D'Ursi alle spalle del terminale offensivo Cianci.

Juve Stabia-Bari, le probabili formazioni

JUVE STABIA (3-5-2): Russo; Elizalde, Mulè, Troest; Garattoni, Vallocchia, Scaccabarozzi, Berardocco, Rizzo; Marotta, Borrelli. All. Padalino

BARI (4-2-3-1): Frattali; Sabbione, Minelli, Perrotta, Sarzi; Lollo, De Risio; Marras, Antenucci, D'Ursi; Cianci. All. Carrera

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Garzelli - Santi

IV: Ancora

Diretta tv/streaming: Sky Primafila/Eleven Sports