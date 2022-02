Il Monopoli si rialza: Borrelli stende la Juve Stabia

Nell'incontro valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancoverdi ritrovano il successo grazie al secondo centro stagionale dell'attaccante classe 2000. Si ritorna a muovere la classifica dopo tre sconfitte di fila