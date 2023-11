L’SNS Cus Bari Pallavolo ospita l’Afragola Volley

I cussini tornano in campo per cercare un immediato cambio di rotta dopo le due sconfitte consecutive. Al pala TermeMargheritadiSavoia del Cus Bari fa tappa la formazione dell’Afragola Volley reduce da una sconfitta interna, maturata al quinto set con il Leverano. Una partita che dovrà dire se i baresi hanno ritrovato la giusta serenità e determinazione, caratteristiche che avevano fatto la differenza nelle prime gare di campionato. E prima che si dica che tre indizi fanno una prova, il Cus Bari deve, accompagnato dalla forza del suo pubblico, tornare a conquistare punti.

“Non mi dite così per favore – confessa sorridendo e facendo un gesto scaramantico coach Corrado Mancini – dobbiamo sicuramente voltare pagina. Abbiamo perso due partite per motivazioni diverse: la prima con il Marigliano dove non siamo scesi mentalmente in campo; la seconda con il Ruffano, nettamente alla nostra portata, dove ci siamo sgretolati dopo le prime difficoltà. Dobbiamo ricompattarci e lavorare trovando le soluzioni all’interno del nostro spogliatoio. Afragola? E’ una squadra difficile da capire e studiare, non da molti punti di riferimento in quanto varia frequentemente i protagonisti in campo. Ma più che guardare in casa degli altri, serve ora pensare a noi, a ritrovare il nostro gioco. Non possiamo permetterci altri passi falsi che complicherebbero il nostro cammino”.

Nota positiva, il rientro dell’opposto Fuentes, tra i protagonisti delle belle prestazioni ottenute, dopo due turni di assenza.