A Bari 'La sfida del cuore': le storiche stelle baresi nel mini torneo di calcio in favore dell'Unione Italiana Ciechi

È stata presentata, nella sala Giunta di Palazzo di Città, 'La sfida del cuore', il mini torneo di calcio organizzato da Soa Corporate in favore dell’Unione italiana ciechi (UIC) di Bari. Il torneo, che si giocherà il prossimo 13 ottobre presso il Circolo Tennis di Bari, a partire dalle ore 19, vedrà la partecipazione delle squadre Rotary Club Bari Castello, Bari Mediterraneo, Circolo Tennis Bari e Vecchie Glorie Biancorosse. Al termine delle partite, ci sarà un’asta di beneficenza di alcune magliette tra le più rappresentative del calcio italiano, i cui proventi saranno interamente devoluti alla ASD UIC Bari 1988.

“Questa iniziativa - ha dichiarato il presidente della Commissione consiliare Cultura e Sport, Giuseppe Cascella - è il segnale che, finalmente, dopo un periodo piuttosto buio, sono riprese attività meritorie come questa, capace di coniugare alla perfezione sport e solidarietà. In questo caso, l’amministrazione ha voluto coinvolgere campioni dello sport che oggi diventano campioni anche di solidarietà, esponenti di quella “Bari per bene” che, senza se e senza ma, si prodiga per gli altri. Crediamo che anche una semplice partita di calcio sia un ottimo strumento per aiutare associazioni, come la UIC, che hanno bisogno del nostro impegno per poter raggiungere i loro obiettivi solidali. Concludo annunciando il prossimo Premio Città di Bari per lo Sport, che si celebrerà a novembre nei locali del Circolo Tennis con il coinvolgimento di celebrità come il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi e il commissario tecnico della nazionale maschile Fefè De Giorgi”.

“Sarà una serata di sport e sorrisi con una bellissima e importante finalità - ha sottolineato l'ex azzurro Antonio Di Gennaro -. Auspico in un prossimo futuro di poter organizzare nuove iniziative come questa, magari coinvolgendo in campo la squadra dei non vedenti che è davvero una eccellenza del nostro territorio”.

“Sono orgoglioso di poter partecipare a iniziative così emozionanti - ha confermato la bandiera del Bari Pasquale Loseto - e questa volta lo farò divertendomi e cambiando ruolo in squadra: da difensore scenderò in campo in tutti i sensi, provando ad attaccare”.

“Lo sport è da sempre il miglior strumento di inclusione - ha concluso Gerson Candido de Paula, storico brasiliano in biancorosso - ed io con la mia storia ne sono testimone. La gioia con cui Bari mi ha accolto e tutt’oggi mi manifesta il suo amore è davvero emozionante e sarò sempre pronto a scendere in campo per iniziative con un alto valore sociale”.