La Waterpolo Bari a un passo dalla A: Napoli Lions battuta ai rigori in Gara 1 della finale playoff

Vittoria sofferta ma meritata. La Waterpolo Bari vince 12 a 10 ai rigori (i tempi regolamentari sono finiti sull'8 a 8) la prima sfida della finale playoff contro Lions Napoli e ora è a un passo dalla A. I ragazzi allenati da Paolo Baiardini sono riusciti a piegare a fatica ma con merito gli avversari nella piscina di Santa Maria Capua Vetere, dove la Waterpolo gioca le proprie gare casalinghe per indisponibilità dello Stadio del Nuoto, e domani martedì 4 giugno, avranno ad Avezzano (dove i partenopei giocano le loro partite in casa) la possibilità di conquistare la serie A, col primo match ball della serie a disposizione.

Incontro subito in salita quella di sabato scorso, con gli avversari partiti fortissimo, in grado di portarsi avanti sul 3 a 1 e tenere a distanza i biancorossi per due frazioni, fino al cambio di campo. Poi, la voglia e la forza di capitan Gigi Foglio e compagni sono emersi e hanno fatto la differenza. Nella terza frazione la reazione e l'aggancio, grazie a un parziale di 4 a 2. Sulla scia della rimonta i ragazzi di Baiardini hanno provato a far loro la partita nell'ultima frazione, ma per due volte in vantaggio hanno dovuto subire il ritorno della squadra napoletana. I tempi regolamentari si sono conclusi così sull'8 a 8: i gol di Foglio, Sifanno, Davide Lamacchia e Moretti hanno fatto poi la differenza ai rigori, assieme alla freddezza di Di Modugno tra i pali.

“I ragazzi sono riusciti a tenere i nervi saldi nonostante ci siano stati episodi negativi – spiega a fine gara Baiardini - dovuti ad inesperienza ed emotività. Grazie a queste partite però che si affina la capacità di gestire queste situazioni. Ci prepariamo pertanto con un pizzico di fiducia in più a quella che sicuramente sarà una battaglia sportiva. Da domani saremo a video a vedere dove possiamo migliorare. La serie non è finita e non possiamo permetterci cali di concentrazione”.

E domani ad Avezzano la squadra proverà a dare le giuste risposte per chiudere il discorso promozione, in caso contrario si andrà alla bella, sabato 8 giugno, sempre a Santa Maria Capua Vetere.