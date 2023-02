La Waterpolo Bari al giro di boa in trasferta sfida la seconda  Nuoto 2000 Napoli per difendere il primato in solitario 

Sfida al vertice per la Waterpolo Bari nell'ultima giornata di andata. Domani sabato 18 febbraio (ore 12.45), i biancorossi proveranno a difendere il primo posto in solitario nel nono turno del girone 3 della serie B maschile di pallanuoto contro la seconda in classifica Nuoto 2000 Napoli. Una sfida difficile e affascinante, che i ragazzi di Paolo Baiardini giocheranno in trasferta nel mitico impianto partenopeo della Piscina Scandone, sfidando la squadra che fino all'ottava giornata ha guidato il girone. Sono tre i punti che dividono le due squadre, distanza maturata sabato scorso grazie alla vittoria di capitan Gigi Foglio e compagni contro Roma Eur e la contemporanea sconfitta di misura dei campani contro Aquademia, che ora condividono il secondo posto con l'altra compagine napoletana, il Sn Mauro, unica finora a esser riuscita a piegare i biancorossi alla settima giornata. Tra qualche acciacco dovuto a postumi influenzali, la Waterpolo ha provato a prepararsi al meglio alla sfida più importante finora della stagione.

“La settimana sta procedendo bene – spiega Baiardini - nonostante continuiamo ad avere dei problemi influenzali. I ragazzi sono sereni ma consapevoli che domani sarà una partita importante ma non determinate. Sicuramente un'occasione per continuare a costruire la mentalità vincente che stiamo cercando di formare. Vediamo come andranno queste ultime 24 ore che ci porteranno alla partita ma sono convinto che saremo pronti a giocarci le nostre carte e soprattutto a farlo alla pari con tutti. Ricordiamo che il Nuoto 2000 di Napoli è una squadra che ha fatto una campagna acquisti per salire di categoria e lo ha sempre dichiarato, con giocatori che hanno militato molti anni in serie A. Quindi comunque vada per noi sarà una bella partita da giocare e vedere solo alla fine dove saremo”.

Il tredici dovrebbe essere quello schierato sabato scorso, col recupero anche di Davide Lamacchia.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

9° GIORNATA

Sabato 18 febbraio ore 12.45

Nuoto Napoli 2000 - Waterpolo Bari

Piscina Scandone di Napoli

Waterpolo Bari: Di Modugno 1, Foglio 2, Simone 3, Lamacchia D. 4, De Santis 5 , Battista 6, Lamacchia A.7, Moretti 8, Cafagno 9, Sifanno 10, Cianciaruso 11, Armenise 12, Scolletta 13. All. Paolo Baiardini