La Waterpolo Bari batte (12 a 11) Roma 2020, terza in classifica, e resta prima in condominio col Pescara 

Vittoria di misura, ma meritata e pesante. La Waterpolo Bari batte Roma 2020 (12 a 11) nella seconda giornata di ritorno e si conferma capolista del girone 3 della serie B nazionale di pallanuoto in condominio con Pescara Nuoto e Pallanuoto. Una partita difficile quella che hanno affrontato e fatto propria i ragazzi allenati da Paolo Baiardini perché difronte avevano la squadra più in forma del momento, sterza classifica dietro la coppia di testa e reduce dalla vittoria proprio contro Pescara. I biancorossi dal canto loro dovevano riscattare la sconfitta di Roma della scorsa settimana contro Babel e ci sono riusciti con una prestazione di buon livello che ha permesso di fatto di indirizzare fin dalle prime battute l'incontro dalla propria parte, al di là dello score condizionato dal parziale di 1 a 4 dell'ultima frazione in favore dei capitolini, iniziato però con un largo vantaggio (11 a 7) per capitan Gigi Foglio e compagni. Buono quindi l'approccio della Waterpolo Bari nella piscina di Santa Maria Capua Vetere (dove la squadra barese gioca le partite interne per indisponibilità della vasca dello Stadio del Nuoto) che ha tenuto testa al botta e risposta iniziale, prendendo il largo già al cambio campo, chiuso sul 7 a 4, divenuto poi 11 a 7 al termine della terza frazione. Buon nuoto, attenzione in fase difensiva e capacità di sfruttare le occasioni in quella d'attacco hanno fatto la differenza. A segno per i Reds tre volte Andrea Lamacchia, due a testa per Gigi Foglio, Davide Lamacchia, Daniele De Santis e Domenico Scolletta, una per Giuseppe Moretti.

Un risultato che permette quindi di mantenere la testa della classifica e rispondere alla vittoria dell'altra capolista Pescara, offrendo nuove certezze alla squadra. Sensazioni condivise a fine incontro dallo stesso Baiardini.

“Partita dura e lo sapevamo – spiega l'allenatore biancorosso - , perché incontravamo la terza forza del campionato. Molto ben preparati fisicamente e tatticamente. I ragazzi però hanno avuto un buon approccio e una reazione alla sconfitta di sabato scorso. Partita per tre tempi condotta ed in controllo, ma al quarto non abbiamo saputo reagire positivamente a situazione avverse. Questo ci sia di insegnamento per le altre. Godiamoci la vittoria consci che il percorso è ancora lungo”.

La prossima sfida per la Waterpolo sarà in trasferta sabato 16 alle 12.45 contro un'altra squadra insidiosa, il Club Acquatco Pescara, in cerca di un accesso alla griglia play off con i suoi 19 punti in classifica.